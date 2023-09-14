Gölcük'te Ahşap Heykel Sempozyumu Başladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen 28. Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu sürüyor.

Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, etkinliğin onur ve gurur verici olduğunu belirterek, "Uluslararası bir etkinlik olduğu için hem dünyaya hem de ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt de sanata değer verilen bir ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğüt, "Üniversite olarak sosyal sorumluluk projesinde yer alarak kentimizin daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sanatsal geleceğe taşıma amacına taşıyoruz. Araştırma Üniversitesi olarak bir hedef belirledik. Kentimizle bütünleşerek, sanatsal konularda öncü olmak istiyoruz. Bu tanıtımın, bu vizyonun bir parçası olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk ise sempozyumun, gurur kaynağı olduğunu kaydederek, "Bu sempozyum sayesinde, kentimizin ve ilçemizin kültür sanat faaliyetlerine katkıda bulunuyoruz. Bu anlamda sempozyuma katılan sanatçılarımıza teşekkür ederim. 6 sanatçımız, 6 tane eser yapacak." diye konuştu.

Sempozyuma katılan yerli ve yabancı sanatçılar, ahşaptan 6 eser tasarlayacak.

Gölcük Belediyesi, KOÜ ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen sempozyum, 29 Eylül'de sona erecek.