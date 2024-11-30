Gölcük Tabiat Parkı Hafta Sonu Yoğun İlgi Gördü
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar manzarası eşliğinde doğayla vakit geçirmek isteyenler tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler göl etrafında yürüyüş yaparak, piknik alanlarında eğlendi.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında, geçen hafta sonundan itibaren aralıklarla yağan kar tam olarak erimedi.
Tabiat parkına gelenler, yer yer karın da eşlik ettiği güzel manzara karşısında göl çevresinde yürüyerek, iskelede fotoğraf çektirerek ve belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.
Çocuklar da doyasıya eğlenerek karın keyfini yaşadı.