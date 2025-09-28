Gökova Altın Susamı Festivali'nde Hasat Coşkusu

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen festival kapsamında coğrafi işaretli Gökova susamının hasadı yapıldı.

Bu yıl coğrafi işaret tescili alan susamın tanıtımı ve hasadı için Gökova Mahallesi'nde "Gökova Altın Susamı Festivali" düzenlendi.

Slow Food Gökova Birliği tarafından kurulan yerel üretici pazarında, yöresel ürünler sergilendi ve ziyaretçiler bölgenin geleneksel tatlarını yakından tanıma imkanı buldu.

Katılımcılar, geleneksel yöntemle susam hasadı yaptı. Susam yağı ve tahin yapım etkinlikleri, üretici yarışmaları ile söyleşiler düzenlendi.

Salih Güneyman İlköğretim Okulu'nun bahçesinde kurulan açık hava sinemasında "Gökova'nın Altın Susamı" belgeseli ile "Entelköy Efeköy'e Karşı" filmi izleyicilerle buluşturuldu.

Festivale, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.