Göbeklitepe'de Yeni İnsan Heykeli Keşfi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Göbeklitepe'deki insan heykelinin Neolitik döneme ışık tuttuğunu ve adak niteliği taşıdığını açıkladı. Kazı çalışmalarında yeni bir eserin bulunduğunu belirten Yazgı, heykelin geçmişle ilgili algıları yeniden şekillendireceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'deki insan heykeli keşfine ilişkin, "Bu heykelin orada yer alması, adak niteliğinde çok özel bir anlam taşırken, Neolitik döneme ilişkin pek çok algının da yeniden şekillenmesine yol açıyor." dedi.

Yazgı, AA muhabirine, 12 bin yıl öncesine uzanan Göbeklitepe'nin geçmişiyle tüm insanlık tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Ören yerindeki kazıları titizlikle takip ettiklerini belirten Yazgı, Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarında yeni bir keşfe daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Göbeklitepe'nin insanlık tarihine ışık tutmaya devam ettiğini ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yeni bir eser bulduk. Göbeklitepe'de ekibimiz yeni bir keşfe daha imza attı. Adak olarak bir duvarın içerisine yerleştirilmiş çok özel bir insan heykeli bulundu. Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir şekilde ekiplerimiz burada çıkan tüm eserlerin incelemesini yapıyor. Bu heykelin orada yer alması, adak niteliğinde çok özel bir anlam taşırken, Neolitik döneme ilişkin pek çok algının da yeniden şekillenmesine yol açıyor. Ekibimizin çalışmaları yoğun bir şekilde yürüdükçe daha birçok keşif ve yeni buluntuları halkımızla buluşturacağız."

Dönemin heykeltıraşlığındaki başarının simgesi

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da ayak kısmı eksik olan heykelin baş ve gövdesinin ise net bir şekilde ayırt edildiğini belirtti.

Karul, eserin duvarın içerisinde olmasının işlevini tam olarak tanımlanmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Heykelin alandaki bir ritüelin parçası olabileceğini anlatan Karul, şöyle devam etti:

"Neolitik dönemde sıkça karşılaştığımız bir durum heykellerin varlığı, bu heykelin bir duvarın içerisine ilk kez sırtüstü yatırılmış ve kırık bir halde oraya konulmuş olması daha fazla ilerleyen dönemde yorumlanabilir. Tarih öncesi Göbeklitepe'de heykeltıraşlık alanındaki başarının estetik ve etkileyici bir üslupla eserlere aktarıldığını gözlemliyoruz. Heykelin neden orada olduğu gibi yorumları zamana yaymak daha doğru olacaktır."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat
