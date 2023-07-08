Şanlıurfa'da düzenlenen 2. Geleneksel Buğday Şenliği'nde Göbeklitepe'de yerli ve yabancı turistler için 100 çeşit yemeğin sunumu yapıldı. Şenlikte ayrıca yöresel yemekler sergilendi, sıra gecesi düzenlendi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Göbeklitepe'de 'Buğday Şenliği': 100 çeşit yemeğin sunumu yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2. Geleneksel Buğday Şenliği" düzenlendi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" kabul edilen Göbeklitepe'de düzenlenen şenlikte yerli ve yabancı turistler için 100 çeşit yemeğin sunumu yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Göbeklitepe Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte buğdaydan yapılan yöresel yemekler sergilendi, sıra gecesi düzenlendi, halk oyunları ekibi gösteri sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, etkinlikte yapığı konuşmasında, Şanlıurfa'nın tarih, kültür ve müzik turizmiyle dünyada ve Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Beyazgül, "İlk buğday burada işlendi, ilk buğday burada mayalandı. Buğdayın atası burada, buğdayın serüvenini takip etmek istiyorsanız, Şanlıurfa'ya gelmeniz gerekiyor. Lezzetlerin serüvenini burada takip edebilirsiniz. Bugün buğdayla yapılan 100'ün üzerinde çeşitli lezzeti sergiliyoruz. Burada bulunan her bir lezzet farklı. Bizler de bu lezzetleri ve tarihimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun yanında müziğimizi, lezzetlerimizi geliştiriyoruz. Bugün 'Buğdayın İlk Evcilleştirildiği Topraklarda 2. Geleneksel Buğday Şenliğini düzenliyoruz. Kentimizi her alanda tanıtmaya gayret ediyoruz" dedi.

Yemeklerin tadına bakan ziyaretçilerden Rahime Yaşar, "Özellikle Şanlıurfa'nın geleneksel yemeklerini böyle etkinliklerle misafirleri buluşturmaları, biz turizmciler için çok önemli. Bunların geliştirilerek ve güçlendirilerek devamını bekliyoruz. Yemeklerin tadı gayet güzeldi. Urfa'nın tatlarını yansıtan lezzetlerdi" dedi.

Tarihi ören yerini gezmeye gelen turistlere de etkinlik çerçevesin çiğ köfte ve buğdayla hazırlanan yemeklerden ikram edildi. Yerli ve yabancı turistler, sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.