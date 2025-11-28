Girişimci Kütüphanesi Programı Manisa'da Gerçekleştirildi

Manisa, Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Girişimci Kütüphanesi" programına ev sahipliği yaptı.

Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, girişimcilik kültürünü konu alan tanıtım videosu ve kısa film gösterimleriyle başladı.

Programda konuşan GYD Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, projenin gençlere ilham verdiğini, gençleri fikir üretmeye ve cesur adımlar atmaya teşvik ettiğini belirterek "Kütüphaneleri sadece okuma alanları olmaktan çıkarıp üretimin, paylaşımın ve yeniliğin merkezine dönüştürüyoruz." dedi.

Programın ülke genelinde girişimcilik ruhunun güçlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Taşdemir, "Gençlerin hayal kurmalarını değil, o hayalleri hayata geçirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, girişimciliğin gençler ve bölgesel kalkınma için önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı.

Etkinliğin panel bölümünde Espressolab Genel Müdürü Alper Balcı, Dizayn Vip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç ve Asinam Hayvancılık Kurucusu Süreyya Çalışır, girişimcilik deneyimlerini paylaştı.

Program, genç girişimcilerin projelerini sunduğu jüri değerlendirmesi ve ödül töreninin ardından sona erdi.