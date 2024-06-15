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Giresun Espiye'de Karne Şenliği Düzenlendi

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Espiye Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği'ne katılan çocuklar, eğlenceli oyunlar oynayarak keyifli bir gün geçirdi. Belediye Başkanı Erol Karadere, çocuklara karne hediyesi vermek amacıyla şenliği düzenlediklerini belirtti.

Giresun'un Espiye ilçesinde Karne Şenliği organize edildi.

Espiye Belediyesince Esentepe Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe katılan çocuklar, çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Belediye Başkanı Erol Karadere, şenlik düzenleyerek çocuklara karne hediyesi vermek istediklerini söyledi.

Çocukların eğitim dönemi sürecinde çok yorulduğunu belirten Karadere, "Çocuklarımızın palyaço, sihirbaz, maskot, canlı müzik, çekilişler, yarışmalar gibi bir çok etkinlikle güzel zaman geçirmelerini istedik." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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