Giresun'da Kültürel Kıyafetler Kitre Bebek Evinde Sergilenecek

Giresun'da Kültürel Kıyafetler Kitre Bebek Evinde Sergilenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Piraziz ilçesinde, eski Kaymakamlık binasında oluşturulan Kitre Bebek Evinde, Karadeniz kültürü ve geleneksel kıyafetler sergilenecek. Belediye Başkanı Ayyıldız, merkezin halkla buluşmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Giresun'un kültürel kıyafetleri Piraziz ilçesindeki Kitre Bebek Evinde görücüye çıkacak.

Piraziz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eski Kaymakamlık binası kültürel bir merkez haline gelecek.

Bu kapsamda bina içerisinde eğitimci ve sanatçı Ummihan Aydın tarafından oluşturulan Kitre Bebek Evinde sona gelindi.

Kitre bebekler ile Karadeniz kültürü, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kıyafetler, gündelik yaşam sahneleri ve yöresel figürleri yansıtılacak.

Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz, Kitre Bebek Evinde incelemelerde bulundu.

Kültürel bir merkez oluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ayyıldız, "Ummihan hocamız, sabrın ve gönül emeğinin en güzel örneklerini sergiliyor. Bu özel mekanı en kısa sürede halkımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Şahin - Kültür Sanat
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Bir zamanlar boğazın simge mekanlarıydı! Şimdi tek tek yıkılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.