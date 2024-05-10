Giresun'da Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde "Kitap Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Yağlıdere Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödüllü yarışmaya 200 öğrenci, 120 kamu personeli, 5 de veli olmak üzere 325 kişi katıldı.

Yarışmanın sonuçları, 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak için organize edilen yarışmada birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın hediye edilecek.