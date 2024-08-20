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Giresun Bulancak'ta Açık Hava Sinema Etkinliği Düzenlendi

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Giresun'un Bulancak ilçesinde Belediye Başkanı Necmi Sıbıç tarafından organize edilen açık hava sinema etkinliği, İnece köyü ve Bulancak İskelesi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Katılımcılar, serin bir ağustos akşamında ay ışığı eşliğinde bir araya gelerek komşuluk bağlarını güçlendirdi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde açık hava sinema etkinliği organize edildi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Açık Hava Sinema Günleri etkinlikleri kapsamında İnece köyü ve tarihi Bulancak İskelesindeki gösterimlere vatandaşların yoğun katılım sağladığını belirtti.

Sıbıç, "Biz yurttaşlarımızı bir araya getirme sözümüzü yerine getiriyoruz. Serin bir ağustos akşamında ve ay ışığı eşliğinde hep birlikte gülüp eğlendik, komşuluk bağlarımızı bir kez daha pekiştirdik. Bu tür etkinliklerle, Bulancak'ımızda toplumsal dayanışmayı ve birlikte olmanın güzelliğini yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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