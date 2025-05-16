GİF Orkestrası, Konya'da Ücretsiz Kadınlar Konseri Düzenliyor

GİF Orkestrası, Konya'da Ücretsiz Kadınlar Konseri Düzenliyor
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TÜRGEV'in desteklediği GİF Orkestrası, tamamen kadınlardan oluşan kadrosuyla 24 Mayıs'ta Konya'da konser verecek. Gelenekten ilham alan repertuarıyla dikkat çeken orkestra, yalnızca kadın izleyicilere özel ve ücretsiz bir etkinlik sunacak.

TÜRGEV'in kültürel vizyonu doğrultusunda, genç kadınların sanat yoluyla gelişimini desteklemek amacıyla Güzel İşler Fabrikası çatısı altında kurulan GİF Orkestrası, Konya'da anlamlı bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Topluma, sanata ve birlikte üretmenin gücüne yürekten inanan bu özel topluluk, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Konya'daki sanatseverlerle buluşacak.

Tamamı kadınlardan oluşan bu özel topluluk, gelenekten ilham alan ve modern yorumlarla zenginleşen repertuarıyla dikkat çekiyor. Anadolu'nun kadim ruhunu taşıyan ezgilerden seçkin klasik eserlere uzanan geniş müzik yelpazesiyle GİF Orkestrası, dinleyicilerin hem zihnine hem gönlüne dokunuyor.

4 Mayıs'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alan orkestra, yoğun ilgiyle karşılanmış, kapalı gişe gerçekleşen konser dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Topluluk, şimdi Konya sahnesinden sesini duyurmaya hazırlanıyor. Konser, yalnızca kadın izleyicilere özel olarak ve tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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