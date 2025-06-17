Germiyan Sokak'ta Çini Sanatı Canlanıyor

Kütahya'nın tarihi mekanlarından Germiyan Sokak'ta çini sanatı da hayat buluyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın tarihi mekanlarından 230 yıllık geçmişe sahip Germiyan Sokağı, çini sanatına gönül vermiş ustaların çalışmalarıyla yeniden canlanıyor.

Germiyan Sokak'ta faaliyet gösteren bir konakta çini atölyesi işleten çini ustası Tuncay Sakarlıoğlu, çinicilik sanatını yaşatmak ve tanıtmak adına önemli bir misyon üstlendi. Konak işletmecisi de olan Sakarlıoğlu, bu sanatı özellikle genç nesillere tanıtmak istediklerini belirterek, " Kütahya'mızın ana mesleği olan çiniciliği yerli ve yabancı turistlere göstermek istiyoruz. Buraya gelen misafirlerimize küçük figürler yaptırıyoruz, bu da insanların çok hoşuna gidiyor. Daha çok gençler ve öğrenciler ilgi gösteriyor. Hayallerine göre çamura şekil verip kendi tasarımlarını yapıyorlar" dedi.

İlk kez bu sanatla tanışan birçok ziyaretçinin başlangıçta çekimser davrandığını ifade eden Sakarlıoğlu, "Buraya oturmak özgüven istiyor. Ama insanlar özgüvenli oldukça geliyor, çamurla tanışıyor ve sonunda çok güzel işler çıkarıyorlar. Eserlerini kurutup boyayarak yanlarında götürüyor, bir Kütahya hatırası oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının sadece sanatı öğretmek değil, aynı zamanda bölgeye katkı sunmak olduğunu vurgulayan Sakarlıoğlu, şunları söyledi:

"Elimizden geldiğince profesyonel olmaya çalışıyoruz ama önceliğimiz sokağımıza, Kütahya'mıza hizmet etmek. İnsanlar gelsin, görsün ki çini sanatı hala yaşıyor. Ufak katkılar karşılığında bu deneyimi yaşamak isteyen herkese kapımız açık. Biz sadece yönlendirme yapıyoruz. İlk denemelerinde hata yapanlara yardım ediyoruz. Bu ilgiden son derece memnunuz."

Sakarlıoğlu, uzun süredir arzuladıkları hareketliliğin başladığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaten en büyük isteğimiz bu sokağın yeniden canlanmasıydı. Şimdi yavaş yavaş bu gerçekleşmeye başladı. Kütahya'nın tarihi ve sanatı iç içe geçerek hem kültürel hem turistik bir değer oluşturuyor."