Germiyan Sokak'ta Çini Sanatı Canlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Germiyan Sokak'ta Çini Sanatı Canlanıyor
Haber Videosu

Kütahya'nın tarihi Germiyan Sokağı, çini ustası Tuncay Sakarlıoğlu'nun çini atölyesi ile yeniden hayat buluyor. Usta, genç nesillere bu sanatı tanıtmak ve bölgeye katkı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın tarihi mekanlarından Germiyan Sokak'ta çini sanatı da hayat buluyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın tarihi mekanlarından 230 yıllık geçmişe sahip Germiyan Sokağı, çini sanatına gönül vermiş ustaların çalışmalarıyla yeniden canlanıyor.

Germiyan Sokak'ta faaliyet gösteren bir konakta çini atölyesi işleten çini ustası Tuncay Sakarlıoğlu, çinicilik sanatını yaşatmak ve tanıtmak adına önemli bir misyon üstlendi. Konak işletmecisi de olan Sakarlıoğlu, bu sanatı özellikle genç nesillere tanıtmak istediklerini belirterek, " Kütahya'mızın ana mesleği olan çiniciliği yerli ve yabancı turistlere göstermek istiyoruz. Buraya gelen misafirlerimize küçük figürler yaptırıyoruz, bu da insanların çok hoşuna gidiyor. Daha çok gençler ve öğrenciler ilgi gösteriyor. Hayallerine göre çamura şekil verip kendi tasarımlarını yapıyorlar" dedi.

İlk kez bu sanatla tanışan birçok ziyaretçinin başlangıçta çekimser davrandığını ifade eden Sakarlıoğlu, "Buraya oturmak özgüven istiyor. Ama insanlar özgüvenli oldukça geliyor, çamurla tanışıyor ve sonunda çok güzel işler çıkarıyorlar. Eserlerini kurutup boyayarak yanlarında götürüyor, bir Kütahya hatırası oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının sadece sanatı öğretmek değil, aynı zamanda bölgeye katkı sunmak olduğunu vurgulayan Sakarlıoğlu, şunları söyledi:

"Elimizden geldiğince profesyonel olmaya çalışıyoruz ama önceliğimiz sokağımıza, Kütahya'mıza hizmet etmek. İnsanlar gelsin, görsün ki çini sanatı hala yaşıyor. Ufak katkılar karşılığında bu deneyimi yaşamak isteyen herkese kapımız açık. Biz sadece yönlendirme yapıyoruz. İlk denemelerinde hata yapanlara yardım ediyoruz. Bu ilgiden son derece memnunuz."

Sakarlıoğlu, uzun süredir arzuladıkları hareketliliğin başladığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaten en büyük isteğimiz bu sokağın yeniden canlanmasıydı. Şimdi yavaş yavaş bu gerçekleşmeye başladı. Kütahya'nın tarihi ve sanatı iç içe geçerek hem kültürel hem turistik bir değer oluşturuyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Kültür Sanat
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir

Rusya'dan İsrail-İran çatışmaları için korkunç uyarı!
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
İran'dan kaçanlar evlerinin 'son fotoğraflarını' paylaşıyor

İran'dan kaçanlar evlerinin "son fotoğraflarını" paylaşıyor
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
Kene kabusu büyüdü: Ölü sayısı 8'e çıktı

Kabus her geçen gün büyüyor! Ölü sayısı 8'e yükseldi
İsrail'in Demir Kubbe'si Tel Aviv'i vurdu! O anlar kamerada

Demir Kubbe kendini vurdu! O anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.