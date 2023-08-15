Gerçek hikayeden esinlenen 'Otoban Katilleri' filmi yakında vizyonda

Gerçek hikayelerden esinlenerek beyazperdeye uyarlanan 'Otoban Katilleri' filmi, ağır uyuşturucunun etkisiyle çalışanları gasp eden iki adamın hikayesini anlatıyor. Yapımcılığını Ali Burak Ceylan ve Ümit Ekiz'in üstlendiği film, Ağustos ayının sonunda izleyiciyle buluşacak.