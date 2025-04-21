Türkiye'deki 12 üniversitenin ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren konservatuvarındaki öğrencilerden oluşan Gençlik Senfoni Orkestrası, Çanakkale'de konser verdi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Burak Tüzün'ün şefliğinde hazırlanan Gençlik Senfoni Orkestrası, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyince, Kale Grubu'nun desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Besteci Burak Soykan'ın "Çanakkale Orkestra Uvertürü"nün ilk kez seslendirildiği konserde, besteci Nevit Kodallı'nın "Telli Turna Orkestra Suiti", Fransız besteci Camille Saint-Saens'in keman konçertosu, besteci Ferit Tüzün'ün "Esintiler" adlı eserleri de yer aldı. Keman konçertosunda genç yetenek Deniz Yakın solist olarak yer aldı.

Konsere Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile eşi Özlem Kaşdemir, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı ve ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen ile dinleyiciler katıldı.