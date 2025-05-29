Gelibolu'da Öğrenciler Etik Değerleri Tiyatro ile Anlattı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu öğrencileri etik değerleri konu alan tiyatro gösterisi sundu.

İlçedeki 100. Yıl Barış Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Orgeneral Eşref Bitlis İlkokul Müdürü Mehmet Biber de bir konuşma yaptı.

Etik Haftası kapsamında ilkokullar arasında düzenlenen afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkan Vekili Süleyman Burak Batır tarafından verildi.

Daha sonra okul öğrencilerinin izleyiciler tarafından beğenilen performanslarını sergiledikleri ve etik değerlerin anlatıldığı "Eşref saati ve kantin" adlı oyun sergilendi.