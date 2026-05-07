İzmir'de Geleneksel Türk Sanatları Sergisi açıldı

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, 80 sanatçının katılımıyla açıldı. 130 eserin sergileneceği etkinlikte birçok kültürel etkinlik de yer alacak.

İhsan Çelikdemir küratörlüğünde hazırlanan serginin açılışı dolayısıyla Resim Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda tören düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen sergiye farklı kentlerden 80 sanatçı katıldı.

Sergide, minyatür, tezhip, çini, hat ve ebru sanatlarından oluşan 130 eser yer alıyor.

Sergi kapsamında workshop, müzikli söyleşi, Bektaşi nefesleri dinletisi, Karacaoğlan anma programı, konser ve konferanslardan oluşan 18 kültür sanat etkinliği düzenlenecek.

Sergi, 8 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
