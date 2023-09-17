Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in ev sahipliğinde düzenlenen 18. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması 'El Sanatları Festivali'nde, Zonguldak Devrekli sanatçılar Ali Akçasu ve Necati Akçasu'nun Devrek Bastonu standı büyük ilgi gördü. Festivalde yerli ve yabancı 62 sanatçı, el emeği eserleriyle Pendik'te buluştu.

18. Geleneksel Sanatçılar Buluşması'nda Devrek Bastonu standı ilgi gördü.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ev sahipliğinde, 18. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması 'El Sanatları Festivali' Pendik Sahil Etkinlik alanında başladı. Festival ile ilgili açıklama yapan Başkan Öncan, "Zonguldak Devrekli hemşerilerimiz, T. C. Kültür Bakanlığı Sanatçısı Ali Akçasu ve Necati Akçasu'nun Devrek Bastonu ile stand açtığı festivalde, yerli ve yabancı 62 sanatçı, birbirinden değerli el emeği eserleriyle Pendik'te sahil meydanda buluştu. 24 Eylül Pazar güne e kadar devam edecek olan festivale, tüm hemşerilerimizi ve dostlarımızı bekliyoruz" dedi.

Açıklamaya Başkan Öncan, "Aynı zamanda Festival çerçevesinde 7 kıtadan 95 ülkeden 600'den fazla müzik aletinden oluşan Dünya Müzik Enstrümanları Sergisi de Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde meraklılarını bekliyor. Geleneksel Sanatçılar Buluşması ve Dünya Müzik Enstrümanları Sergisi 24 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir" dedi. - ZONGULDAK