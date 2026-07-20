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Türk bayrağı geleneksel sim sarma ve pesent teknikleriyle işleniyor

Türk bayrağı geleneksel sim sarma ve pesent teknikleriyle işleniyor
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Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde unutulmaya yüz tutmuş sim sarma ve pesent teknikleriyle Türk bayrağı üretiliyor. Usta öğretici İnci Öz, genç kızların çeyiz sandıkları için ilk olarak bayrak işleme geleneğini günümüze taşıdıklarını belirtti.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticisi İnci Öz, geçmiş dönemlerde genç kızların el sanatlarına ilk adımı atarken çeyiz sandıklarına koymak üzere öncelikle Türk bayrağı işlediklerini belirterek, bu köklü geleneği sim sarma ve pesent teknikleriyle günümüzde de yaşattıklarını ifade etti.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yeniden hayat buluyor. Geçmişte genç kızların çeyiz sandıkları için ilk olarak Türk bayrağı işleme geleneğinden yola çıkılarak, sim sarma tekniğiyle aslına sadık kalınarak üretim yapılıyor. Tamamen el emeğiyle şekillenen ve boyutuna göre yapımı 15 ila 20 gün süren bu özel bayraklar, estetik ve asil görünümleriyle dikkat çekiyor.

"Bayrağımızın manevi değerini zarif el sanatlarımızla taçlandırıyoruz"

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticisi İnci Öz, "Geçmiş dönemlerde genç kızlarımız el nakışına ilk başladıklarında aidiyetlerinin ve bağımsızlığın sembolü olan Türk bayrağını işler, çeyiz sandıklarının başköşesine yerleştirirlermiş. Bu, nesillerden gelen çok kıymetli bir gelenek. Bayrağımız, millet oluşumuzun en yüce sembolüdür; bizler de burada geleneksel nakış tekniklerini uygulayarak bu manevi değeri sanatsal bir estetikle taçlandırıyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız bayrağımız, geleneksel sim sarma tekniği kullanılarak işlenmektedir. Bu özel çalışmaları genellikle sipariş üzerine, talep eden sanatseverler için hazırlıyoruz. İşlemeyi genellikle saten kumaş üzerine uyguluyoruz; eskiden atlas kumaşlar tercih edilirken, günümüzde nitelikli saten kumaşlar üzerine gümüş simlerle bu zanaatı icra ediyoruz" dedi.

"Tamamen el emeğinin ve sabrın eseri"

Geleneksel nakış yöntemleriyle Türk bayrağının üretim sürecini aktaran Öz, "Çalışmalarımızda pesent tekniğine de yer veriyoruz. Bayrağın boyutuna göre yapım süreci 15 ila 20 gün arasında değişiyor. İşlemeler tamamlandığında son derece göz alıcı ve ihtişamlı bir eser ortaya çıkıyor. Tamamen geleneksel el işçiliğiyle üretildiği için maddi ve manevi değeri çok yüksek. Geçmişte de bu yöntemlerle Türk bayrağı imal edilmiş fakat bizler günümüzde bu zanaatı aslına sadık kalarak modernize edilmiş bir estetikle sunuyoruz. Yoğun emek ve nitelikli malzeme gerektiren, maliyetli bir çalışma olduğundan herkesin kolayca erişebileceği bir ürün değil; bu sebeple tamamen kişiye özel ve sipariş doğrultusunda üretim yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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