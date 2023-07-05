Geleneksel Kütahya Festivali'nde Ali Kınık Konseri
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Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Kütahya Festivali'nde sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Konserde sevilen türkülerini seslendiren Kınık, büyük bir ilgiyle karşılandı. Konseri Belediye Başkanı Alim Işık da izledi.
Geleneksel Kütahya Festivali'nde sanatçı Ali Kınık sahne aldı.
Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde fuar alanında düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında konserde sahne alan sanatçı Ali Kınık, sevilen türkülerini seslendirdi.
Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçıya eşlik etti.
Ali Kınık, Kütahya'da olmaktan ve sevenleriyle buluşmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
Konseri, Belediye Başkanı Alim Işık da izledi.
Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Kültür Sanat