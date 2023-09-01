Geleneksel İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali'nde Zara konser verdi
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün katılımıyla düzenlenen Geleneksel İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali'nde ünlü sanatçı Zara, İskilip halkına unutulmaz bir konser verdi. Konseri MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve birçok vatandaş izledi.
4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi.
İlçe meydanında düzenlenen konserde Zara, sevilen şarkılarını İskilip halkı için seslendirdi.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, konserin ardından sahneye çıkarak, sanatçıya çiçek verdi. Sülük, İskilip'teki konsere katılmasından dolayı Zara'ya ve vatandaşlara teşekkür etti.
Konseri MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve vatandaşlar izledi.
Kaynak: AA / Şaban Balcı - Kültür Sanat