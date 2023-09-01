Geleneksel İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali'nde Zara konser verdi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün katılımıyla düzenlenen Geleneksel İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali'nde ünlü sanatçı Zara, İskilip halkına unutulmaz bir konser verdi. Konseri MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve birçok vatandaş izledi.