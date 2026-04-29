Gelenekler, Bayramlar ve Törenler Öğretmen Akademilerinde ele alındı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Balıkesir Öğretmen Akademileri kapsamında faaliyetlerini sürdüren Türk Dünyası Akademisi, anlamlı bir eğitim programına daha ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Sarı'nın konuşmacı olarak katıldığı programda, "Türk Dünyasında Gelenekler, Bayramlar ve Törenler" başlıklı kapsamlı sunum gerçekleştirildi. Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte, Türk dünyasının ortak kültürel mirası, tarihi kökleri ve zengin geleneksel değerleri çok yönlü bir bakış açısıyla ele alındı.

Katılımcılar, Türk toplumlarının geçmişten günümüze taşıdığı bayram kültürü, törenler ve sosyal gelenekler üzerine önemli bilgiler edinirken; ortak tarih, kültür ve değerlerin milletler arasındaki güçlü bağları nasıl pekiştirdiği üzerinde duruldu.

Program boyunca Türk dünyasının köklü medeniyet birikimi, kültürel sürekliliği ve birlik ruhu vurgulanırken; eğitim camiasının kültürel farkındalığını artırmaya yönelik önemli kazanımlar sağlandı.

Balıkesir Öğretmen Akademileri çatısı altında gerçekleştirilen bu değerli program, öğretmenlerin mesleki ve kültürel gelişimlerine katkı sunarken, Türk dünyasının zengin mirasının daha yakından tanınmasına da önemli bir zemin oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı