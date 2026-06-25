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Gazze'de tarihi eserler çadırda korunuyor

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Filistinli gönüllüler, İsrail saldırılarında yıkılan Gazze'deki tarihi eserleri kurtarıp çadırda muhafaza ediyor. Yaklaşık 3 bin 500 eser kaybolurken, 'Mirasın Muhafızları' ekibi 300 parçanın daha yerini tespit etti ancak ulaşamıyor.

Han Yunus kentinde yerinden edilen bir grup Filistinli, İsrail'in tarihi alanları da hedef alan saldırılarıyla ciddi yıkıma uğrattığı Gazze'de Filistin mirasını korumak amacıyla tarihi eserleri çadırda muhafaza ediyor.

Meyasim Kültür ve Sanat Derneği'nin öncülüğünde başlatılan "Mirasın Muhafızları" girişimiyle yola çıkan gönüllüler, Gazze'nin tarihi mirasını yok olmaktan korumak amacıyla enkaz altında kalan eserleri çıkarmak, restore etmek, belgelemek ve korumak için çalışıyor.

Gönüllüler, Han Yunus'un batısında yaklaşık 900 bin yerinden edilen edilmiş Filistinlinin kaldığı çadır kamptaki sıradan bir çadırda İsrail saldırılarından kurtarabildikleri yüzlerce tarihi eser ve kültürel mirasa sahip çıkmaya çalışıyor.

Meyasim Derneği Kültürel Miras Koruma Programı Koordinatör Yardımcısı Şeyma en-Natur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mirasın Muhafızları" ekibinin 2024'te Filistin'in kültürel mirasının kaybolmasını önlemek amacıyla kurulduğunu ve 20 kişiden oluştuğunu söyledi.

Natur, " Gazze Şeridi'ndeki müze koleksiyonlarını, özellikle bombalanan ve enkaz altında kalanları listeleyerek işe başladık. Bu bölgelere gittik ve alabildiğimiz kadar çok parça çıkardık, ardından bunları arşivleyip özel kutularda sakladık." dedi.

Yalnızca tarihi eserleri korumadıklarını belirten Natur, aynı zamanda sözlü tarih programı aracılığıyla tarihi eserlere ilişkin hikayeleri de belgelemeye çalıştıklarını, böylece tarihi mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Natur, çalışmalarına ilişkin, "Bu sürecin amacı, gerek elimizde bulunan bir eser aracılığıyla gerekse onunla ilişkili hikayeler aracılığıyla atalarımızın mirasını çocuklarımızın ve torunlarımızın hafızasında canlı tutmaktır." diye konuştu.

İsrail saldırılarında Gazze'de yaklaşık 3 bin 500 tarihi eser kayboldu

Natur, İsrail saldırılarında Gazze'deki müzelerin ve arkeolojik alanların çoğunun yıkıldığına işaret ederek, yaklaşık 3 bin 500 eserin kaybolduğunu vurguladı.

Kayıp tarihi eserlere ilişkin Natur, "Enkaz altında kalan yaklaşık 300 parçanın daha yerini tespit ettik ancak tehlikeli bölge olarak sınıflandırılan veya erişimin kısıtlı olduğu alanlarda bulundukları için bunlara ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Natur, insanların tarihi eser olduğunu fark etmeden enkaz altında eserler bulduğunu ve bu durumun da kültürel miras eserlerinin kaybolması tehdidi oluşturduğunu belirtti.

Tarihi eserlerin çadırda korunmasına ilişkin Natur, "Bu çadır, eserleri istenildiği kadar etkili bir şekilde koruyamıyor ancak müzelerin yeniden kurulacağı ve kültürel mirasın güvenli yerlerde korunacağı güne kadar hayatta kalmaları için bir şans veriyor." şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi, Firavunlar, Antik Yunan, Roma, Bizans, Kenan ve Fenike uygarlıklarının birbirini izlediği, İslam dönemine kadar uzanan ve özellikle Memlük ile Osmanlı dönemleriyle kendini gösteren önemli tarihi bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu medeniyetlerden kalan tarihi eserler Gazze'nin köklü tarihini ve Filistinlilerin bölgeye olan bağlılığını yansıtıyor.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki 325 arkeolojik ve kültürel miras alanından yaklaşık 208'i yerle bir oldu.

Ciddi yıkımın meydana geldiği Gazze'de İsrail saldırılarında 73 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 173 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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