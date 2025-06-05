Gazze'de Bayram Coşkusu: Rihan Şerab'ın Çocuklar İçin Umut Dolu Oyuncakları

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli Rihan Şerab, İsrail saldırılarına rağmen, çocuklara yaptığı el işi oyuncaklarla bayram neşesini yaşatmaya çalışıyor.

Filistinliler, sınır kapıları kapalı olduğu için kurbanlık hayvanın yok denecek kadar az olduğu Gazze'de, bir bayramı daha abluka ve saldırılar altında idrak etmeye hazırlanıyor.

Soykırım nedeniyle ailesiyle Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesine göç eden ve burada çadırda yaşamaya başlayan Şerab, Kurban Bayramı'na özel "amigurumi kuzular" üretiyor.

Şerab, el emeği, göz nuru oyuncaklarla hem kendi çocukları hem de kamptaki diğer çocukların bayram neşesini yaşamasını amaçlıyor.

Saldırı altındaki ikinci Kurban Bayramı

Güneş ışınlarını çok çektiğinden ötürü aşırı sıcak olan naylon çadırdan ziyade dışarıda vakit geçiren Şerab, tığ ve iplikle ördüğü oyuncak ve kuzuları çocuklara dağıtıyor.

Şerab, "Bu ikinci Kurban Bayramı. Ne bayram, ne kurbanlık, ne bir yaşam emaresi... Ama ne yapalım, yaşıyoruz ve mecburen bir şeyler yapmak zorundayız. Savaş ortamından çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Çocuklara bayramı yaşatacak hiçbir şey olmadığı için bu oyuncakları ördüğünü ve onları mutlu etmeye çalıştığını kaydeden Şerab, "İp ve tığ gibi basit araç gereçlerle onları sevindirmeye çalışıyorum. Kuzuları farklı renklerde örüyorum. Mesela pembe kuzu olmaz ama ben çocukların dikkatini çekmesi için bu örgüleri renklendiriyorum." ifadesini kullandı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 335 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 300 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 54 bin 607 Filistinli hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.