Haberler

Gaziantep'te 'Sofra Aileyi Birleştirir' Projesi Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 Aile Yılı kapsamında Gaziantep'te yürütülen 'Sofra Aileyi Birleştirir' projesi, yöresel sofra bezleriyle geleneksel sofra kültürünün yeni nesillere aktarılmasını hedefliyor. Valilik ve çeşitli kurumların işbirliğiyle hazırlanan projede, sofranın aile bireylerini bir araya getiren önemli bir alan olduğu vurgulanıyor.

Gaziantep'te, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen "Sofra Aileyi Birleştirir" projesiyle kentin yöresel kumaş ve motifleriyle hazırlanan sofra bezleri aracılığıyla geleneksel sofra kültürünün yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan proje protokolü kapsamında, kente özgü desenlerle üretilen sofra bezlerinin aile etkinliklerinde kullanılması teşvik ediliyor.

Vali Kemal Çeber, AA muhabirine, sofranın Türk kültüründeki önemine dikkati çekti.

Sofranın sadece yemek yenen mekan olmadığını, aynı zamanda aile bireylerini bir araya getiren paylaşım alanı olduğunu ifade eden Çeber, şunları söyledi:

"Sofra tüm ailenin hatta aile dışındaki herkesin bir araya geldiği, her konunun, dertlerin, sevinçlerin ve güncel konuların paylaşıldığı bir sosyalleşme alanıdır. Sofra bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutar. Biz bu anlamda yöremize özgü kumaşlardan ve buraya özgü motiflerden sofra örtüleri yaptırdık. Bunları aile ziyaretlerimizde, Aile Yılı etkinliklerimizde ve kendimiz evlerimizde de kullanıyoruz."

Çeber, ailelere yemeklerin geniş sofrada yenilmesi tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Sofra eskiden olduğu gibi bugün de bizleri birleştirsin. Her çocuk yemeğini kendi odasında bir bilgisayar veya televizyon ekranının önünde yemesin. Sofra denince akla paylaşmanın, bir arada olmanın, her türlü duygusal motivasyonun en üst düzeyde yaşandığı o manzaranın yeniden çok canlı hale gelmesi için uğraşıyoruz."

"Sofra kavramı gastronominin çok ötesinde"

Gaziantep'in gastronomi kenti olmasının projeye ilgiyi artırdığını dile getiren Çeber, sözlerini şöyle tamamladı:

" Gaziantep, zengin yemek ve gastronomi kültürüyle sofraların en özenli kurulduğu şehirlerden biridir. Birbirinden lezzetli ürünler sofrada ikram edilir. Ancak sofra, gastronominin çok ötesinde bir anlam taşır. Geleneksel Gaziantep'e özgü birçok coğrafi işaretli ürün, yemek yenilmese bile sofra etrafında oturulup yapılan el işlerinde ortaya çıkar. Bu kentte sevinçler, dertler ve tüm duygular en çok o sofrada bir aradayken paylaşılır."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Kültür Sanat
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi

Devrim gibi sistem! Yüz binlerce İstanbullunun hayatını kurtaracak
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.