Gaziantep'te 'Sofra Aileyi Birleştirir' Projesi Başlatıldı

Gaziantep'te, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen "Sofra Aileyi Birleştirir" projesiyle kentin yöresel kumaş ve motifleriyle hazırlanan sofra bezleri aracılığıyla geleneksel sofra kültürünün yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan proje protokolü kapsamında, kente özgü desenlerle üretilen sofra bezlerinin aile etkinliklerinde kullanılması teşvik ediliyor.

Vali Kemal Çeber, AA muhabirine, sofranın Türk kültüründeki önemine dikkati çekti.

Sofranın sadece yemek yenen mekan olmadığını, aynı zamanda aile bireylerini bir araya getiren paylaşım alanı olduğunu ifade eden Çeber, şunları söyledi:

"Sofra tüm ailenin hatta aile dışındaki herkesin bir araya geldiği, her konunun, dertlerin, sevinçlerin ve güncel konuların paylaşıldığı bir sosyalleşme alanıdır. Sofra bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutar. Biz bu anlamda yöremize özgü kumaşlardan ve buraya özgü motiflerden sofra örtüleri yaptırdık. Bunları aile ziyaretlerimizde, Aile Yılı etkinliklerimizde ve kendimiz evlerimizde de kullanıyoruz."

Çeber, ailelere yemeklerin geniş sofrada yenilmesi tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Sofra eskiden olduğu gibi bugün de bizleri birleştirsin. Her çocuk yemeğini kendi odasında bir bilgisayar veya televizyon ekranının önünde yemesin. Sofra denince akla paylaşmanın, bir arada olmanın, her türlü duygusal motivasyonun en üst düzeyde yaşandığı o manzaranın yeniden çok canlı hale gelmesi için uğraşıyoruz."

"Sofra kavramı gastronominin çok ötesinde"

Gaziantep'in gastronomi kenti olmasının projeye ilgiyi artırdığını dile getiren Çeber, sözlerini şöyle tamamladı:

" Gaziantep, zengin yemek ve gastronomi kültürüyle sofraların en özenli kurulduğu şehirlerden biridir. Birbirinden lezzetli ürünler sofrada ikram edilir. Ancak sofra, gastronominin çok ötesinde bir anlam taşır. Geleneksel Gaziantep'e özgü birçok coğrafi işaretli ürün, yemek yenilmese bile sofra etrafında oturulup yapılan el işlerinde ortaya çıkar. Bu kentte sevinçler, dertler ve tüm duygular en çok o sofrada bir aradayken paylaşılır."