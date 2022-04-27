Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi idrak edildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Gaziantep'te kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ulu Cami avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Daha sonra yerleşkedeki camilerde namaz kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı, dua etti.

Bazı vatandaşlar ise yoğunluktan dolayı namazlarını avluda kıldı.

Doğukent Camisi'ndeki programa katılan vatandaşlara da namaz çıkışında gül suyu, lokum ve kandil simidi dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programda İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi vaaz verdi.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmayı tercih etti.

Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde düzenlen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Darende ilçesinde ise tarihi Somuncu Baba Külliyesi'ndeki Yeni Cami'de müftülük tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Teravih namazının ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Program sonunda vatandaşlara Somuncu Baba ekmeği ikram edildi.