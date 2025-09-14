Gaziantep Gastronomi Festivali İkinci Gününde Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) ikinci gününde devam ediyor.

Festival Park'taki etkinliklerde yiyecek ve içecek işletmeleri tarafından kurulan stantlar, kent içinden ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ustaların birbirinden lezzetli yemek, tatlı ve içeceklerini tatma imkanını buluyor.

Hünerlerini sergileyen kebap ustalarının kurduğu mangallardan ise dumanlar yükseliyor.

Baklava ve katmer ustaları da yaptıkları birbirinden lezzetli tatlıları ziyaretçilere sunma fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Derya Peksoy, AA muhabirine, festivali çok güzel bulduğunu belirterek, "Gaziantep'in lezzetleri gayet güzel. Damak zevkime uygun. Her şey çok güzel. " diye konuştu.

Kebapçı ustası Abdullah Salgın ise Festival Park alanında stant açtıklarını belirterek, "Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bu festivali düzenleyen tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim. Festivalin ikinci günündeyiz. Yoğunluk var. Festival bitene kadar da ziyaretçilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'te 13-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde, 50 farklı noktada 400'e yakın etkinlik düzenlenecek. Festivalde, konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar bir çok etkinlik yer alıyor.