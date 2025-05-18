Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na Yeni Ayı Yavru: Boncuk

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na Yeni Ayı Yavru: Boncuk
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yeni sakini 3 aylık ayı yavrusu 'Boncuk'a özenle bakıyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken Boncuk, bakıcıları tarafından anne şefkatiyle besleniyor ve bakımları yapılıyor.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini "Boncuk" isimli 3 aylık ayı yavrusuna özenle bakılıyor.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki tür sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce doğada bulunan ayı yavrusu, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Burada bakıcılar tarafından anne şefkatiyle bakılan 3 aylık ayıya "Boncuk" ismi verildi.

Özenle bakılan ve sütle beslenen ayı yavrusu "Boncuk", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, klinikte ayı yavrusunun genel bakımlarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle göz, ağız, kulak muayenelerini yaptık. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 öğün süt veriyoruz ve aynı zamanda yumurta ve özel mamayla destekliyoruz. Bunun yanında da meyve yemeğe başlatacağız. Adını 'Boncuk' koyduk. Bizim klinik ekibimiz annelik görevi görüyor. Gün içinde kendisiyle oynuyorlar."

Ziyaretçilerden Cüneyt Talha Türkeli, ailesiyle Ordu'dan geldiklerini ve ayı yavrusunu gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Kültür Sanat
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