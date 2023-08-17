Gazel Ustası Cahit Seyhanlı Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

ADANA'da hayatını kaybeden gazel ustası, ses sanatçısı Cahit Seyhanlı'nın (84) cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Ses sanatçı, gazel ustası Cahit Seyhanlı, dün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de ölümüne ilişkin paylaşım yaptığı Seyhanlı için öğle vakti asri mezarlıkta cenaze düzenlendi. Bahçeli'nin de çelenk gönderdiği cenazeye, eski Adana Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Sözlü, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hüseyin Sözlü, "Kıymetli bir simayı, Türk sanatına hizmet etmiş değerli bir sanatçıyı kaybettik. Seyhanlı eserleri ile hepimize mal olmuş, bereketli topraklardan, milletinin bağrından çıkmış değerli bir sanatçıydı. Ama Seyhanlı aynı zamanda çok iyi bir mevlithan, iyi bir gazelhandı. Bir Müslüman gibi yaşardı. Türk-İslam medeniyetinin iyi bir temsilcisiydi. Milletinizin başı sağ olsun" dedi.