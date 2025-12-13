Haberler

Araklı'nın lezzetleri tanıtıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenlenen 'Denizden Dağlara Trabzon-Gastro Araklı Yerel Lezzetler' etkinliği, katılımcılar ve yetkililer tarafından gastronominin önemine vurgu yapıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, "Denizden Dağlara Trabzon-Gastro Araklı Yerel Lezzetler" etkinliği düzenlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir kafede gerçekleştirilen programa, Vali Aziz Yıldırım, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve davetliler katıldı.

Vali Yıldırım, insanların seyahatlerinde gastronominin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Çok zengin bir mutfağımız var. Bu mutfağı en iyi şekilde tanıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çebi ise gastronominin turizmin önemli bir ayağı olduğunun altını çizerek, bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Çelebi de bölgeye özgü 60'ın üzerindeki ürüne coğrafi işaret almak ve üretimlerini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Trabzon'da çekimleri yapılan dizinin şehrin tanıtımı açısından önemli olduğuna değinen Çelebi, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
