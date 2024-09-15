GastroAntep Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde devam ediyor.

Festival Park'taki etkinliklerde yiyecek ve içecek işletmeleri tarafından kurulan stantlar, kentten ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Ünlü şeflerin de bulunduğu ve MasterChef programında yer alan Mehmet Yalçınkaya, festivalde "Geleneksel Lezzetlerin Küresel Pazar ve Trendler Üzerindeki Etkisi" konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

Festivalde, workshop ve etkinliklerle de şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapılıyor.

Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ustaların birbirinden lezzetli yemek, tatlı ve içeceklerini tatma imkanını buluyor.

Katmer ustaları da yaptıkları birbirinden lezzetli tatlıları ziyaretçilere sunma fırsatı buluyor.

"Local chef öğrenciler yarışıyor" adlı yemek yarışmasının moderatörü şef Gürsel Keleş, AA muhabirine, yarışmada üniversite öğrencilerinin performanslarını sergilediğini söyledi.

Yarışmada 6 üniversitedeki gastronomi bölümü öğrencilerinin üç çeşit yemek yaptığını anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Başlangıç, ana yemek ve tatlı olarak devam edilecek. Şu anda öğrencilerimiz ana yemekleri yapıyor. Dört saat süren bir yarışma. Türkiye'nin çeşitli iyi yetişmiş işletmelerinden gelen değerli 13 jüri üyemiz var. Onlar değerlendirme yapıyor. Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödül verilecek. Amaç, ödül vermek değil burada öğrencilerin heyecanlarını yatıştırabilmeleri ve hızlı bir şekilde hareket etmeleri. Aslında bir usta gibi davranabilmeleri."

Öğrencilerden Mine Başıaçık ise heyecanlı olduğunu belirterek, "İddialı yemeklerimiz var. Kendimize güveniyoruz. Birinciliği almak istiyoruz." dedi.