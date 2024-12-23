Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
Rusya'dan Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddialara yalanlama
Günlerdir yazılıp çizilen iddiaya Rusya noktayı koydu

Gaga Gölü Kış Aylarında da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Gaga Gölü Kış Aylarında da Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından turizme açılan Gaga Gölü, kış aylarında da büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilere sunduğu olanaklar ile Ordu'nun turizm potansiyeline katkı sağlıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından turizme açılan Gaga Gölü, kışında ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ordu turizmine kazandırılan Fatsa'daki Gaga Gölü'nün yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da ziyaretçilerini ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle hafta sonları vatandaşların burayı tercih ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in park, mesire ve turistik özelliği bulunan alanları halka kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında doğaya uyumlu şekilde tabiat parkı haline getirilen Gaga Gölü, Orduluların yanı sıra Karadeniz'i ziyaret edenlerin de gezi rotasına eklediği alanlardan biri oldu. Her detay düşünülerek tasarlanan tabiat parkı, ziyaretçilere yürüyüş yolları, büfe, WC, mescit, çeşme gibi olanakların yanı sıra seyir terası, salıncak, fotoğraf çekim alanları sunuyor. Ayrıca, otopark ve kent mobilyalarıyla da konforlu bir yapı kazanan park, Ordu'nun turizm potansiyelini artırmaya katkı sunuyor."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
img

Fırsatçıların yeni cezası belli oldu
img

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
img

Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tarihi görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldıza yol verdi
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Prof. Dr. Yumuşak: Avrupa ekonomisi ciddi anlamda zorlanacak
Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri

Kalabalık yalnızlık ne demek? Kalabalık yalnızlık ne anlama geliyor? ATV CANLI YAYIN İZLE || 23 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? 23 Aralık hangi burç? Oğlak burcunun özellikleri nelerdir? 23 Aralık burcu yükseleni nasıl öğrenilir? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.