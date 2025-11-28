Feyyum'da Savaş Sonrası Dünya Temalı Karikatür Yarışması Düzenlendi

Mısır'ın kuzeyindeki Feyyum kentinde, "savaş sonrası dünya" temasıyla 5. Uluslararası Karikatür ve Hiciv Portre Yarışması düzenlendi.

Yarışmayı "Able Sanat Vakfı", Mısır Kültür Bakanlığı ile Feyyum Valiliği himayesinde ve İspanya'nın Kahire Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenledi.

Bu yıl, "dünya barışı ve savaş sonrası dünya" temasıyla düzenlenen yarışmaya 56 ülkeden 251 sanatçı katıldı. Yarışmada 399 karikatür ve 129 hiciv portre sergilendi.

Feyyum'a bağlı Tunus köyünde düzenlenen yarışmanın direktörü İbrahim Able, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karikatürlerin "savaşlar sonrasında dünyanın alacağı durumu" yansıttığını belirtti.

Savaşlar sonrası dünyada sanatçıların fikirlerinden istifade edebileceklerini dile getiren İbrahim, "Sanatçıların geleceği kurgulama becerileri var. Biz de onların gözünden geleceği görmek istedik." dedi.

Mısırlı karikatürist ve jüri üyesi Muhammed Able ise her yıl yarışma kapsamında bir kişi ve tema belirlediklerini dile getirdi.

Muhammed, bu yıl yarışma için belirlenen kişinin, Tunus köyünde yaşayan ve burada bir çömlek okulu kuran İsviçreli çömlekçi Evelyne Porret, konunun ise "savaş sonrası dünya" olduğunu kaydetti.

İran, Sırbistan, İspanya, Mısır ve İsveç'ten sanatçıların jüri üyesi olduğu yarışmada "En İyi Uluslararası Karikatür Ödülü" Rus sanatçı Igor Smirnov'a verilirken, Brezilyalı sanatçı Cival Einstein En İyi Uluslararası Hiciv Portresi ödülünü kazandı.

En İyi Mısır Karikatürü ödülünü sanatçı Mustafa eş-Şeyh kazanırken, En İyi Mısır Hiciv Portresi ödülünü ise Mahmud Abdulvahhab ve Benan Halil paylaştı.

En İyi Karikatür dalında İzleyici Seçimi Ödülü'nü Sırp sanatçı Toso Borkovic, En İyi Hiciv Portre dalında İzleyici Seçimi Ödülü'nü Myanmar'dan Thein Tun Oo kazandı.