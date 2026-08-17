Malatya Kültür Yolu Festivali, Ferhat Göçer Konseriyle Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca kültür ve sanatın farklı renklerini ziyaretçilerle buluşturduğu konser programını Ferhat Göçer konseriyle tamamladı. Festivalin son gününde 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan sanatçı, sevilen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir kapanış akşamı yaşattı.

Ferhat Göçer, konser boyunca "Takvim", "Unutmuş Çoktan" ve "Gül Ki Sevgilim" başta olmak üzere geniş repertuvarından sevilen eserleri seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik ederek festivalin son konserine ortak oldu.

Duygusal eserlerinin yanı sıra hareketli şarkılarına da repertuvarında yer veren Ferhat Göçer, güçlü yorumu ve sahne performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı. Sanatçının müzikseverlerle kurduğu sıcak iletişim, festivalin kapanış konserine ayrı bir anlam kattı.

Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, tiyatro gösterilerinden çocuk etkinliklerine kadar yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapan Malatya Kültür Yolu Festivali, Ferhat Göçer konseriyle müzik dolu yolculuğunu tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı