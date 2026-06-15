Müdür yardımcısı, resim sanatıyla da örnek oluyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen, eğitim alanındaki çalışmalarının yanı sıra resim sanatına olan tutkusu ve başarılı eserleriyle de dikkat çekiyor.

Sanata duyduğu hayranlığı ve yeteneğini tuvallere yansıtan Elvin Kılıç, özellikle yağlı boya çalışmalarına ağırlık verdiğini belirtiyor. Son yıllarda ilgi gören impasto tekniğiyle çalışmalarını sürdüren Kılıç, eserlerinde dokulu yüzeyler oluşturarak sanatseverlere farklı bir deneyim sunuyor. 3 boyutlu etkisiyle öne çıkan tablolarında, insanların eserleri yalnızca görerek değil, hissederek de deneyimleyebileceğini ifade eden Kılıç, sanatın farklı yönlerini bir araya getiren çalışmalar üretmeye devam ediyor. Yoğun eğitimcilik görevine rağmen sanat çalışmalarını sürdüren Elvin Kılıç, yaz sonunda açmayı planladığı sergiyle eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Sanata değer katmayı amaçladığını belirten Kılıç, "Bu tür çalışmalar yaparak sanata katkı sunduğumu düşünüyorum. Üretmeye ve çalışmaya devam edeceğim" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı