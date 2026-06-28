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Geleneksel 2. Gürcü Yemekleri Yarışmasına yoğun katılım

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Geleneksel 2. Gürcü Yemekleri Yarışması, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı ve yoğun katılımla gerçekleşen bir etkinlik oldu. Jüri tarafından değerlendirilen yemeklerde dereceye girenlere ödüller verildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Geleneksel 2. Gürcü Yemekleri Yarışması, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı renkli görüntülere sahne oldu.

Fatsa'nın Kabakdağı Mahallesi'nde bulunan Taş Mektep'te gerçekleştirilen Geleneksel 2. Gürcü Yemekleri Yarışması, yoğun katılımla yapıldı. Gürcü mutfağının özenle hazırlanan geleneksel yemeklerinin yarıştığı etkinlikte, katılımcılar maharetlerini sergiledi. Yarışmada hazırlanan yemekler, jüri üyeleri tarafından lezzet, sunum ve gelenekselliği esas alan kriterler doğrultusunda tek tek değerlendirilerek puanlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Geleneksel Gürcü mutfağının zengin kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen organizasyon, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Gün boyunca devam eden etkinlikte ziyaretçiler hem Gürcü mutfağının yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu, hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına tanıklık etti.

Etkinliğin sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilirken, Geleneksel Gürcü Yemekleri Yarışması'nın önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesi temennisinde bulunuldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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