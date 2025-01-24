Fatma Girik İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik için ölümünün üçüncü yılında Bodrum'da mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Torba Mezarlığı'ndaki anma programında sevenleri Girik için dua ederek, mezarına çiçek bıraktı.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Fatma Girik'in sinema hayatında herkese öncü olan, ışık tutan bir sanatçı olduğunu söyledi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik, 28 Ocak 2022'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Girik'in cenazesi Adliye Camisi'ndeki törenin ardından Torba Mezarlığı'nda, 2015'te vefat eden hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmişti.