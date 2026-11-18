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Yönetmen Eylem Kaftan ile Fransız müzisyen ve Nouvelle Vague grubunun kurucusu Marc Collin'in ortak yönetmenliğini üstlendiği Fransız-Türk ortak yapımı "In a Manner of Speaking" filminin çekimleri İstanbul'da tamamlandı.

Film, eski bir VHS kasetinden duyduğu gizemli melodinin izini sürerek biyolojik babasını bulmak için İstanbul'a gelen Fransız bir kadının üç gün boyunca yaşadıklarını konu alıyor.

Yapımda Fransız oyuncular Roxane Mesquida ve Christophe Paou'nun yanı sıra Türkiye'den Mustafa Uğurlu, Saadet Işıl Aksoy, Erdem Kaynarca, Barış Yıldız, Nilüfer Açıkalın ve Fatih Doğan rol aldı. Mustafa Uğurlu'nun oğlu Yunus Uğurlu da babasının canlandırdığı karakterin gençliğini oynadı.

Unutulmuş şarkılar, eski plaklar, tesadüfi karşılaşmalar ve geçmişin izleri etrafında şekillenen hikayede İstanbul, anlatının önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Eylem Kaftan ve Marc Collin'in ortak yönetmenliğini yaptığı film, müzik aracılığıyla kimlik, aidiyet ve geçmişle yüzleşme temalarını ele alıyor. Paris'ten İstanbul'a uzanan hikayede Fransız Yeni Dalgası'nın sinema anlayışının İstanbul'un kent dokusuyla buluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA