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Evgeny Grinko, Adana'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Evgeny Grinko, Adana'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
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Rus müzisyen Evgeny Grinko, Adana'daki Çukurova Amfi Tiyatro'da muhteşem bir konser verdi. Hayranları, sanatçının performansını cep telefonlarıyla kaydetti. Konser sonunda dinleyiciler yoğun alkışlarla sanatçıya teşekkür etti.

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Adana'da konser verdi.

Çukurova Amfi Tiyatro'daki konserde sanatçıya kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

Hayranları, "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı çalan müzisyenin sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yoğun ilgi gören konserin sonunda dinleyiciler sanatçıyı alkışladı.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Kültür Sanat

Evgeny Grinko Kültür Sanat Çukurova Etkinlik Magazin Kültür Sanat Müzik adana

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