Everest Yayınları İlk Roman Yarışması'nın Kazananı Belli Oldu

Everest Yayınlarının düzenlediği İlk Roman Yarışması'nın bu yılki kazananı Gülhan Davarcı oldu. Yarışmaya 183 roman dosyası katıldı ve jüri, Davarcı'nın 'Sisler Dağıldığında' adlı dosyasını ödüle layık gördü.

Everest Yayınlarının yeni yazarlar ve metinler keşfetmek için her yıl düzenlediği "İlk Roman Yarışması"nın bu yılki kazananı yazar Gülhan Davarcı oldu.

Alfa Yayın Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta başvuruya açılan yarışmaya 14 Temmuz'a kadar 183 roman dosyası katıldı.

Cemil Kavukçu'nun destek verdiği yarışmada jüri üyeleri Bahriye Çeri, Gülfem Pamuk, Irmak Zileli, Çimen Günay Erkol ve Sibel Oral, Davarcı'nın "Sisler Dağıldığında" dosyasını seçti.

Jürinin karara ilişkin açıklamasında, "Baba erkini deşifre etmesi, farklı biçimlerini görünür kılması, bunu yaparken güçlü bir kurgu oluşturması, dili gösteriye kaçmadan olgun ve tutumlu kullanımı, karakterin psikolojik derinliğini yansıtmadaki başarısı nedeniyle bu dosyayı ödüle değer bulduk." ifadesi kullanıldı.

Sisler Dağıldığında, 2024'te Everest Yayınları editörlüğünde raflarda yerini alacak.