Ev Hanımından Seramik Sanatında Başarı Hikayesi

Yalova'da yaşayan ev hanımı Gülhan Cebeci, hobi olarak başladığı seramik sanatında açtığı atölyesinde eserler üretip öğrenci yetiştiriyor.

Altınova ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki, 2 çocuk annesi Gülhan Cebeci, görevi nedeniyle sürekli denizlerde olan eşinin yokluğunda, bir sanat dalıyla uğraşmak istedi.

İlk olarak kağıt sarma sanatıyla ilgilenen, daha sonra resim ve çini kurslarına giden Cebeci, 10 yıl önce müze ziyaretlerinde arkeolojik kazılarda çıkan eserleri görünce seramik alanına yöneldi.

Bu alanda kurslar alan, zamanla usta öğretici konumuna yükselen Cebeci, açtığı atölyesinde hem seramik eşyalar üretiyor hem de bu sanata yeni öğrenciler yetiştiriyor.

Cebeci, AA muhabirine, seramik sanatının araştırmalarla öğrenilmesi, geliştirilmesi gereken bir sanat dalı olduğunu, bundan dolayı tarihi mekanları ve çıkan eserleri görmek için sık sık gezdiğini söyledi.

Eserlerin yapılış tarzları, desenleri, kullanılan malzemelerin ilgi alanına girdiğini anlatan Cebeci, şöyle devam etti:

"Bizim burada da Çobankale kazı alanımız var. Ricada bulundum ve beni geri çevirmediler. Çıkan eserlerin üzerlerindeki desenleri benimle paylaştılar. Oradan aldığım desenlerle farklı tasarımlar yaptım. Bire bir aynılarını yapmadım tabii ki. Ben sadece günümüzün renklerini kullanarak biraz daha modernleşmiş bir tarz oluşturmaya çalıştım. Çok heyecan verici bir şey. Bazı desenleri birleştirip bulmak puzzle yapmak gibi. Çok heyecan veriyor tamamladığım zaman. Tarihten bir şeyi bütünleştirmek keyif veriyor."

"Bazı ünlü sanatçılarımız için de özel tasarımlar yapıyorum"

Sanatçılar ve galerilerin modern seramik siparişlerini de yapan Cebeci, çalışmaları merak eden çok sayıda kişinin eserlerini sergilediği atölyesine geldiğini söyledi.

Cebeci, seramik sanatında eserin ortaya çıkarılmasında sürecin zahmetli geçtiğini belirterek "Son kararı bizde her zaman fırın söylüyor. Sürprizli son yani. Atölyeye gelen çocuklar, kurs verdiklerim veya beni ziyarete gelenler de bunu deneyimlemek istiyor. Ben de onlara yardımcı oluyorum, öğretiyorum. O heyecanı beraber yaşıyoruz. Özel kurslarımız zaten oluyor ama özel kurslara gelemeyenler için sosyal sorumluluk proje kapsamında kapımıza gelen, atölyemize uğrayan kişilere gönüllü şekilde ücretsiz deneyim yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Cebeci, "Çocuklar için değişik ve güzel etkinlikler oluyor. Elleri çamura değiyor, o stresi atıyorlar. Çocuklardan çıkan ürünler gerçekten farklı ve güzel oluyor. Bu sanatın sonu yok yani. Üstüne ne koyarsak öyle gidiyor. Ben de değişik teknikler, tarzlar denemeye devam ediyorum. Bazı ünlü sanatçılarımız için de özel tasarımlar yapıyorum. Onlardan da güzel tepkiler, geri dönüşler alıyorum." diye konuştu.

Atölyesinde hazırladığı çamurun seramiğe dönüş aşamalarını da anlatan Cebeci, seramik sanatına merakı olan herkesi atölyesine beklediğini belirterek isteyenlerin ücretsiz verdiği kurslara da katılabileceğini ifade etti.