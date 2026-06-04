Ankara'da Jandarma Bandosu ve hastane personelinden ortak konser
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Müzik Topluluğu ile Jandarma Bando Komutanlığı, CSO Tarihi Salon'da ortak bir konser düzenledi. Konsere başhekim, jandarma personeli, sağlık çalışanları ve sanatseverler katıldı.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Müzik Topluluğu ile Jandarma Bando Komutanlığının ortak çalışmasıyla konser düzenlendi.
Ankara CSO Tarihi Salonda, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Müzik Topluluğu ile Jandarma Bando Komutanlığının ortak çalışmasıyla Jandarma Bando Albay Erkut Çağlak şefliğinde konser düzenlendi.
Konsere Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, jandarma personelleri, sağlık çalışanları ve Ankaralı sanatseverler katıldı. Konser sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı