Etimesgut'ta Tır Parkı Protestosu

Etimesgut'ta, belediye tarafından Yapracık Mahallesi'nde inşa edilen tır parkı, Bağlıca Mahallesi sakinlerince yerleşim yerine yakın olması ve yeşil alana yapılması nedeniyle protesto edildi.

Mahalle sakinleri, 52 dönüm arazi üzerine kurulan tır parkında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Zübeyde Binzet, bölgenin bir tır parkı ihtiyacının olduğunu ancak bu parkın yerleşim yeri yakınına yapılmasını istemediklerini söyledi.

Bağlıca Mahallesi'nin hastaneye, ilkokula, pazar yerine, piknik alanına ve yeşil alana ihtiyacı olduğunu belirten Binzet, bölgede birçok öğrenci yurdu ve lise bulunduğunu, tır parkının güvenlik sorunu yaratabileceğini ifade etti.

İmza toplayarak durumu kaymakamlığa ilettiklerini dile getiren Binzet, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Etimesgut Belediye Başkanlığına, CİMER'e, bize yardımı dokunacağını düşündüğümüz her yere, kendi çabalarımızla ulaşmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.