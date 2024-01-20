ESTÜ Öğrencilerinden Piyano ve Viyolonsel Konseri

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) farklı fakültelerinde öğrenim gören 4 öğrenci, piyano ve viyolonsel konseri verdi.

Öğretim Görevlisi Amine Aygistova rehberliğinde piyano ve viyolonsel eğitim alan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Doğa Bekem Aksu ile Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencisi Hilal Kaya, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Elif Gümüş ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Merve Maide Yiğit ve Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Haticenur Güçlü, Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda ünlü besteciler Bach, Mozart, Beethoven, Schumann ve Chopin'den eserler seslendirdi.

Konseri, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, akademisyenler ile öğrenciler dinledi.