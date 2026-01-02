Haberler

Eşref Rüya oyuncularından yeni yıl mesajları

Eşref Rüya oyuncularından yeni yıl mesajları
Güncelleme:
Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'nın oyuncuları, 2026 yılına dair sağlık, huzur ve umut dolu dileklerde bulundu. Sevilen isimler, insan ilişkilerinin önemini vurgulayarak, yeni yılın herkese barış ve mutluluk getirmesini temenni ettiler.

KANAL D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosu, 2026'ya dair duygu ve temennilerini paylaştı. Dizinin sevilen isimleri, sağlık, huzur, umut ve insan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

CEREN BENDERLİOĞLU: ŞANS GETİRSİN

Ceren Benderlioğlu, yeni yılda fazlalıklardan arınmanın önemine dikkat çekerek, "Duyguların ve insanların sadeleştiği, yeniliklerin ve başarının hepimizi sardığı bir yıl diliyorum. 2026 hepimize şans getirsin" sözleriyle dileklerini paylaştı.

BÜŞRA DEVELİ: UMUT VE İLHAM GETİRSİN

Büşra Develi ise hızla akan dünyada insan ilişkilerinin kıymetine vurgu yaptı. Develi, "Yeni yıl hepimize sağlam bağlar, unutulmaz hikayeler, umut ve ilham getirsin" dedi.

GÖRKEM SEVİNDİK: SAĞLIK VE BARIŞ DOLU GÜNLER

Görkem Sevindik, 2026'nın herkes için sevdikleriyle birlikte geçirilen sağlıklı ve barış dolu bir yıl olmasını dileyerek, "Yeni yıl hepimiz için güzel olsun" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEM ÇOBAN: DAHA ÇOK GÜLÜMSEME, DAHA AZ KIRGINLIK

Gökçem Çoban, yeni yıl dileğini sade ama anlamlı sözlerle anlattı. Çoban, "Birbirimizi daha çok dinlediğimiz, küçük şeylerle mutlu olabildiğimiz günler diliyorum. 2026 umutların tazelendiği, iyiliğin sessizce çoğaldığı bir yıl olsun" dedi.

EBRU AYTEMUR: HUZURLU VE SAĞLIKLI BİR YIL

Ebru Aytemur, yeni yıl mesajında aile ve sevdiklerimizle geçirilen anların önemine değinerek, "2026'nın güzel anılarla dolu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TANER RUMELİ: HUZUR, NEŞE VE BEREKET

Taner Rumeli huzurun önemine dikkat çekerek, "Herkese huzurlu, neşeli ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

LEVENT ÖZDİLEK: RÜYALAR GERÇEK OLSA

Levent Özdilek ise sevgi ve barış temalı mesajında, "Barış, huzur, sağlık ve aşk dolu bir 2026 diliyorum. Rüyaların gerçek olduğu, sevgiyle paylaşılan bir dünya ne güzel olurdu" ifadelerini kullandı.

ÇARŞAMBA AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
500

