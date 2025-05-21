Eşref Rüya'nın Yeni Bölümünde Heyecan Dorukta

KANAL D'nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i bir araya getiren iddialı dizisi Eşref Rüya, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Bu akşam izleyiciyle buluşacak olan dizinin fragmanında Eşref, Nisan'a içini döküyor ve 'Rüya'sını ilk kez anlatıyor.

GEÇMİŞİN KAPILARI AÇILIYOR

Çarşambanın adresi Eşref Rüya yine duygusal ve bol aksiyon dolu bir bölümle ekrana gelecek. Eşref ve Rüya'nın yakınlaştığının görüldüğü fragmanda Eşref ilk defa Nisan'a kendi geçmişinden, duygularından ve Rüya'dan bahseder. Gürdal ve geri kalan ekip ise Eşref için çatışmanın içerisindedir. Eşref'in ilk amacı yetimlerin içerisindeki haini bulmaktır.

Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.