Eşref Rüya'nın İkinci Sezonu için İlk Teaser Yayınlandı

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın ikinci sezonunu müjdeleyen ilk teaser yayınlandı. Eşref ve Nisan'ın hikayesindeki ikinci perdeye dair ipuçları veren tanıtım, büyük merak uyandırdı. Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref ile Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan'ın çok daha büyük bir sınavdan geçeceğine işaret eden teaser'da yer alan göz göze geliş, masaya bırakılan fotoğraf ve 'Rüya' gerçeği, hikayenin bambaşka bir noktaya taşınacağını gösterdi.

NİSAN GERÇEĞİ NASIL SÖYLEYECEK

Çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya, teaser'ı yayınlanır yayınlanmaz beğeni ve yorumlarla sanal medya gündeminin zirvesine yerleşti. Dizinin fanları, 'Rüya, aşkı yeniden alevlendirecek mi, yoksa her şeyi karanlığa mı sürükleyecek', 'Nisan bu büyük gerçeği Eşref'e ne zaman, nerede, nasıl söyleyecek' sorularının yanıtlarının peşine düştü. Eşref'in çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıkınca ne yapacağı da Eşref Rüya izleyicilerinin en çok yanıt aradığı başlıklar arasında yer aldı.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla çok yakında yine Kanal D ekranlarında olacak.