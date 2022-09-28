Eskişehirli genç bestekar notalarıyla kendine hayran bırakıyor

Genç müzisyen Hüma Betül Bilgetecan:

"Gelecekte müzik sevgisini çocuklara kazandırmak istiyorum"

"Hislerimden ilham alıyorum"

Çağfen Anadolu Lisesi Okul Müdürü Burak Dalgıç:

"Öğrencilerimizi uluslararası projelerde fazlasıyla destekliyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 16 yaşındaki genç kemancı, yurtdışında aldığı çeşitli başarılarla takdir topluyor.

Genç müzisyen Hüma Betül Bilgetecan, müzik eğitimine 7 yaşında başladı. 10 yaşında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümünü kazanan genç bestekar, 2021 yılında İngiltere'de düzenlenen Medici International Music Competition yarışmasında, 'The Dreamcatcher' isimli bestesi ile Onur Mansiyonu Ödülü kazandı. Şu anda Eskişehir Çağfen Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Bilgetecan, müzik eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik bölümü doktor öğretim üyesi Zenfira Zohrabbayova ile devam ediyor.

"Başarılı olmak için çalışmak önemli"

Daha önce Bakü Kainat Müzik Akademisi'nce düzenlenen 9'uncu 'Uluslararası İslam Dünyası Genç Klasik Müzik Yorumcuları Yarışması'nda 15 yaş altı kategorisinde dünya 2'incisi olan Bilgetecan, uluslararası anlamda başarı elde edebilmek için çalışmanın ve hazırlığını önemini vurguladı. Kendisi gibi olan genç yeteneklerin düzenlenen yarışmaları, internet üzerinden takip etmeleri gerektiği önerisinde bulunan Bilgetecan, "Bana bir beste yarışması olduğuyla ilgili internet üzerinden İngiltere'den ulaştılar. Zaten elimde olan bestelerim vardı, onları daha geliştirip iyileştirdim. Bu şekilde yarışmaya katıldım. Ondan öncesinde de Azerbaycan'da 13 ülkenin katıldığı keman yarışmasına katılmıştım. O yarışmada da ikinci olmuştum. Başarılı olmak için çalışmak önemli ve önceden hazırlığınızın olması gerekiyor. İyi bir şekilde hazırlandığınız ve çalıştığınız zaman başarı zaten geliyor. Karantina döneminden sonra her şey internet üzerinden yürümeye başladı. İnternet üzerinden yarışmaları vs. araştırırlarsa ve düzgün öğretmeni seçtikleri zaman kendileri de çalışarak çok güzel başarılar elde edebilirler" diye konuştu.

"Büyüdüğüm zaman çocuklara müziği öğretmek istiyorum"

İlhamını hislerinden aldığını belirten Bilgetecan, yerli olarak "Cihat Taşkın'ı", yabancı olarak ise "Maxim Vengerov'u" örnek aldığını dile getirdi. Gelecekte müzik sevgisini çocuklara kazandırmak için eğitmen olmak istediğini söyleyen Bilgetecan, "Hislerimden ilham alıyorum, nasıl hissedersem ona göre çalıyorum. Karantina döneminde boş zamanım çok olduğu için kafamı toplamam daha kolay oldu. Güzel bir şekilde ilerlememe yardımcı oldu. "Cihat Taşkın'ın" derslerine katıldım. Onun keman çalışını çok seviyorum ve ondan ilham alıyorum. Yabancı olarak "Maxim Vengerov" var. Üniversite'de yurtdışında devam etmek istiyorum. Hem beste yaparak hem de keman çalarak. İş olarak ise büyüdüğüm zaman çocuklara müziği öğretmek istiyorum. Müzik çok güzel bir şey, çocukların da öğrenip kendilerini müzikle yansıtabilmesi gerekiyor" dedi.

"Okul olarak çocuklarımızın başarısını destekliyoruz"

Çocukların uluslararası projelerde başarılı olmaları için okul olarak desteklediklerini belirten Eskişehir Çağfen Anadolu Lisesi okul müdürü Burak Dalgıç, öğretmenlerin bu yönde çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Öğrencileri yetenekleri doğrultusunda yönlendirdiklerini söyleyen Dalgıç, "Okul olarak çocuklarımızın başarısını akademik, sosyal anlamda ve uluslararası projelerde fazlasıyla destekliyor ve önemsiyoruz. Biz her alanda öğrencilerimizin yeteneklerini, psikolojik danışman öğretmenlerimiz olsun, alanında başarılı öğretmenlerimiz olsun destekliyoruz ve bunların keşfedilmesi için oldukça çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimize olukça güveniyoruz ve onların kalitelerine inanıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizi yönlendirmesi bizim için daha kolay oluyor. Yetenekleri ve kaliteleri doğrultusunda sergileyebilecekleri, kendilerini gösterebilecekleri Eskişehir'de en özel okul olduğumuz iddia ediyoruz" ifadelerini kullandı.