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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yunus Emre Vakfı toplantısına başkanlık etti

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yunus Emre Vakfı toplantısına başkanlık etti
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yunus Emre Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Valilik açıklamasına göre Yılmaz, toplantıda vakfın faaliyetlerine ilişkin kurul üyelerinden bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yunus Emre Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Yılmaz, vakfın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin kurul üyelerinden bilgi aldı.

Görüş ve önerilerin paylaşılması ve diğer gündem maddelerinin ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA
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