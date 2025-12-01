Haberler

Eskişehir Kazıları Sergisi Açıldı
Eskişehir Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 'Eskişehir Kazıları Sergisi', arkeolojik buluntuları ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Sergi, 11 Aralık'a kadar açık kalacak.

Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle hazırlanan "Eskişehir Kazıları Sergisi" açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, kent genelinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntular ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış töreninin ardından sergiyi gezen ziyaretçiler, Eskişehir'in farklı bölgelerinde gerçekleştirilen kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserleri, dönem özelliklerini ve kazı süreçlerini açıklayıcı bilgiler eşliğinde inceleme imkanı buldu.

Kentin tarihini ve kültürel birikimini yansıtan seçili eserler, bilgilendirici panolar ve görsel materyallerle desteklenerek sergide yer aldı.

Açılış törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcıları Adem Keleş ve Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak'ın katıldığı serginin 11 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

