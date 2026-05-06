Eskişehir'de ney ve arp eşliğinde "Yunus Emre" temalı senfonik eserin dünya prömiyeri yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Kemal Günüç'ün bestelediği 'Bir Ben Vardır-Aşkın Yolu' adlı tasavvufi senfonik eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Konserde ney ve arp sanatçıları da sahne aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Kemal Günüç'ün Yunus Emre'den esinlenerek bestelediği "Bir Ben Vardır-Aşkın Yolu" adlı tasavvufi senfonik eserin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde (Opera) gerçekleştirilen, orkestra şefliğini Kemal Günüç'ün üstlendiği konserde, ney sanatçısı Bilgin Canaz ve arp sanatçısı Çağatay Akyol sahne aldı.

Program kapsamında, anonim eser "Ben Yürürüm Yane Yane", Murat Akçay tarafından 2021 UNESCO Yunus Emre Yılı için hazırlanan ve senfonik orkestra düzenlemeleri içeren tasavvufi temalı bir eser olan "Yunus Emre Capriccio" ve Kemal Günüç'ün "Bir Ben Vardır-Aşkın Yolu" adlı, ney, arp ve orkestra için hazırlanan 6 bölümlük tasavvufi yolculuk temalı eseri ilk kez seslendirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, uzun süre alkışlandı.

Programa, Hava Savunma Komutanlığı Kurmay Başkanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, Eskişehir vali yardımcıları Oğuz Şenlik ve Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
